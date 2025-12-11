Fenerbahçe'nin yıldızı o pozisyonun ardından riske edilmedi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann deplasmanında farklı galibiyete giderken, sarı-lacivertlilerin yıldızı o pozisyonun ardından riske edilmeyerek kenara alındı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç deplasmanında Brann ile karşı karşıya geldi.



Sarı lacivertlilerde yüzüne darbe alan İsmail Yüksel tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak sarı lacivertli teknik heyet milli oyuncuyu riske atmayarak oyundan aldı.



İsmail Yüksek, 61. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.