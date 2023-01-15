Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 50. ve yeni bölümüyle seyircisi ile buluştu. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 50. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 50. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 50. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 50. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 15 Ocak Pazar günü yeni ve 50. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı 50. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 50. yeni bölümü...

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YARGI 50. BÖLÜM KONUSU

En büyük aşkın bile kurtarmaya yetmediği bazı durumlar vardır; Ilgaz ve Ceylin de artık acı bir tecrübe ile birbirlerinden uzak kalmayı öğrenmek zorundadır.

Fakat, kırgınlıklarının üstesinden gelemeseler de hayat devam etmektedir; yeni bir vakada dolaylı yoldan karşı karşıya kalırlar.

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Düğün günü gelinin kayboluşuyla yıkılan iki acılı aile, Ilgaz, Ceylin, Pars ve Eren'in gündeminin ortasına bomba gibi düşer.

Ancak, başta basit bir kayıp vakası gibi görünen bu olayın arkasında gizlenen pek çok şey vardır, üzerindeki sis perdesini aralamak ise bir hayli zor olacaktır.

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Yekta Haluk'un davasıyla ilgilenirken karşısında hiç beklemediği bir destekçi bulur ve bu durum onun için yeni kapılar açar.

Çınar dedesinin bıraktığı emaneti korumak için kendine söz verirken Merdan'ı ise yeni bir yaşam biçimi beklemektedir.

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Aralarındaki tüm sorunlara rağmen, Ilgaz ve Ceylin için davayı çözmek ve bir an önce gerçeğe ulaşmak her şeyden önemlidir.

Ancak Ceylin'e gelen bir telefon, olayın tüm seyrini değiştirecek ve büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır.

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