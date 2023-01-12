📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 12 OCak Perşembe saat 20.00'de, 25. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 25. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın avukatı Vedat'ın adresinde bulunmaması organizenin avukata ulaşmasını engellerken muhbirlerden elde edilen bilgiler Taylan ve Songül'ü hiç alışık olmadıkları bir dünyayı ziyaret etmek zorunda bırakır.

Aygün'ün Melek'i eve döndürme planı sonunda işe yarar ama bu sefer Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmeyecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM İZLE

Gizem'in tamirhaneye yaptığı sürpriz ziyaret Araz'ın hoşuna giderken konuşma sonundaki Araz'ın hamlesi Gizem'in aklını iyice karıştırır.

Yeni delillerin değerlendirilmesi için toplanan mahkeme sonucunda evine dönen Mert, Kıvanç'la ilgili öğrendiği gerçekler karşısında ne yapacağını bilemez.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM İZLE

Taylan ve başsavcı ulaştıkları delillerle bazı gerçeklerin farkına varır. Sadi ve Songül ise yarım bıraktıkları ziyareti tamamlamak üzere röportaj için Servet'in köşküne gelmişlerdir.

Köşkteki tek silahlı kişinin Servet olmaması Sadi ve Songül'ü zor bir durumda bırakır. Sadi'nin kimliği açığa çıkacak mıdır?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM İZLE