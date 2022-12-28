Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, daha ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitemişti. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 28 Aralık Çarşamba Çöp Adam 5. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 5. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 5. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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Tamer Peri'yi mahzenden alıp uzun yola çıkıyor. Eşi bu durumdan habersiz evde Tamer'i beklerken, Tamer Peri ile birlikte bir anlamda tatile çıkıyor. Aralarındaki yakınlaşma iyice artarken yayınlanan fragmanda Peri'nin 'iyi ki beni kaçırmışsın' dediği duyuluyor. Birbirleriyle eğlenceli vakit geçiren ikili hayatlarının geri kalanını unutmuş ve anı yaşayamaya çalışıyor gibiler. Nereye gittikleri tam belli olmazken bir ayrılığın yaşandığı da görülüyor. Peri Tamer'e ' Hoşçakal çöp adam' diyor. .

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