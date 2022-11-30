Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 7. ve yeni bölümüyle ekrana gelecek. Aras'ın vurulması ve iyileşmesi süreçleri hızlıca tamamlanmasa da işine ara vermek zorunda kalması hem onu hem de hastanedekileri derinden sarsar. Finalde ise izleyicileri kötü bir sürpriz bekliyor olacak. Dizideki heyecan giderek artarken Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 7. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 7. yeni bölüm konusu...

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 7. ve yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 7. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 7. yeni bölüm konusu...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM KONUSU

Hastanedeki şiddet olayının yankıları devam ederken Aras sağ kurtulmuştur ama kolundaki hasar yüzünden cerrahlığa ara vermesi gerekiyordur.

Aras bu gerçeği kabul etmekte zorlanır ve arkadaşlarından tek bir şey ister; kendini zaten suçlu hisseden Derin'in bunu bilmemesini...

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

Derin ise bu suçluluk duygusuyla savaşmak için kendini işe vermiştir, uykusuz günlerinde onu ayakta tutan tek şey ise ilaçlarıdır.

Öte yandan Barış kanser tedavisine başlayacaktır ancak sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış bir dilenci kız tüm gününün değişmesine neden olur.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ali Haydar ve Andaç ise intihar teşebbüsüyle gelen bir hastanın ailesinde çok daha karanlık bir sır ortaya çıkarırlar.

Finalde ise tam tüm yaralar sarılmış, hastane Aras'ın sürpriz doğum günü partisi için toplanmışken bilmedikleri bir gerçek vardır; şehrin iki farklı ucunda, hem Derin hem Barış'ın hayatı tehlikededir...

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN