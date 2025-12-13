Fenerbahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor? Transferde flaş gelişme
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız isminin gösterdiği performansla birlikte Brezilya'ya geri dönme ihtimali belirmişti. Bu ihtimal üzerine Güney Amerika basınında flaş bir gelişme paylaşıldı. İşte ayrıntılar... | FB Spor haberleri
Domenico Tedesco yönetiminde devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takıma eklenecek takviyelerin yanı sıra, gönderilecek isimlerle alakalı listeyi de oluşturması beklenen 40 yaşındaki teknik direktörün kararı merakla bekleniyor.
Bu doğrultuda, Tedesco'nun takıma katıldığı ilk günlerde sık forma şansı bulamayan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Yaklaşan transfer döneminde, ülkesi Brezilya'ya geri döneceği sıkça konuşulan Fred için Güney Amerika basınında Flamengo, Internacional ve Atletico Mineiro'ya katılacağı ifade ediliyordu.
ESPN Brasil'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde Güney Amerika'ya dönüş ihtimali bulunmuyor. Haberde, oyuncuya yakın kaynakların, Fred'in iyi bir dönem geçirdiği ve kadroda önemli bir rol üstlendiği Fenerbahçe'den yakın zamanda ayrılmayı düşünmediği vurgulandı. Özellikle mali açıdan, Fred'in Brezilya'ya dönme olasılığının oldukça düşük olduğu belirtildi.