ESPN Brasil'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde Güney Amerika'ya dönüş ihtimali bulunmuyor. Haberde, oyuncuya yakın kaynakların, Fred'in iyi bir dönem geçirdiği ve kadroda önemli bir rol üstlendiği Fenerbahçe'den yakın zamanda ayrılmayı düşünmediği vurgulandı. Özellikle mali açıdan, Fred'in Brezilya'ya dönme olasılığının oldukça düşük olduğu belirtildi.