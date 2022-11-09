📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 8. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 8. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 8. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 8. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 8. ve yeni bölümü izle! İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 9 Kasım Çarşamba günü bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen 8. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 8. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 8. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 8. ve yeni bölümü izle sorguları yapılıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...

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O KIZ 8. BÖLÜM KONUSU

Zeynep, hayallerinin bile ötesindeki evin kapısında yeni hayatına girmek üzeredir. Ancak bunun bir bedeli olacaktır. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapmasıyla birlikte yaşananlar nihayet Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir.

Kadir'i keşfetmesiyle birlikte Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı yerle bir olurken, artık bambaşka bir hedefi vardır. Yeni hayatın vaat ettikleriyle ayakları yerden kesilmiş olan Zeynep, babasını korumayı başarabilecek midir?

Yoksa Ozan'ın, Kadir için yaptığı kehanet gerçek mi olacaktır? Zeynep babasıyla sınav verirken, Ozan ise Kadir gerçeğini Sitare'den saklamanın bedelini, hiç beklemediği bir anda öder.

Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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