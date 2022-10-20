TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi, yeni gününde ekranlara gelmeye devam ediyor. Farklı milletlerin dostluğunu çeşitli entrikalarla derleyerek anlatan ve seyircileri ekran başına kilitleyen Balkan Ninnisi'nin 20 Ekim Perşembe günü ekrana geldi. İşte Balkan Ninnisi yeni bölümüne ait detaylar...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan ve Jovanka, tüm geçmiş acılara rağmen aşklarından vazgeçmez. Nina'yla Süleyman'ın buluşacağı yere giderler. Tüm acılar unutulsun, geçmiş defterler kapansın, aşk kazansın isterler. Bu sefer Süleyman da geçmişi unutmakta kararlıdır.

Onun tek istediği Nina'yı görebilmek onunla konuşabilmektir. Süleyman bu hayalleri kurarken, Nina'nın döndüğünü öğrenen Darko, rahat durmayacak, onların kavuşmasına izin vermeyecektir. Sadece Süleyman'ın değil tüm konak halkının hayallerini de yerle bir edecektir…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE