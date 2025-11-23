Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler zorlu mücadeleyi 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe Kulübü de galibiyet sonrası sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu. Kanarya, Çaykur Rizespor karşısında 5. golü kaydeden Archie Brown'un görselini paylaştı ve "Archie ile 5 çayı" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Archie ile 5 çayı 😄 pic.twitter.com/fGGGapsVbK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 23, 2025