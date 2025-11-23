Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geri düştüğü Çaykur Rizespor karşısında 5-2'lik skorla galip geldi. Karşılaşmaya attığı 2 golle damga vuran Marco Asensio maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER



"Çok erken 2 gol yedi. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!"