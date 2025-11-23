Teşkilat 159. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, sürükleyici kurgusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü merak ve heyecan uyandıran yapımda şimdi odak noktası 159. bölüm. Dizinin hayranları, “Teşkilat 159. bölümde neler olacak?” ve “Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?” gibi soruların yanıtlarını merakla arıyor. Gerilimin giderek yükseldiği Teşkilat 159. bölüm fragmanı ve bölümde yaşanacak önemli gelişmelerle ilgili en güncel detaylar haberimizde sizlerle…

A Spor

Giriş Tarihi: 23.11.2025 14:05

Paylaş





ABONE OL

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 159. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 159. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 159. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

teşkilat fragman

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir. Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir.

teşkilat yeni bölüm fragmanı

Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

teşkilat canlı izle

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

teşkilat yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

ASpor CANLI YAYIN