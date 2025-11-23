Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, sarı lacivertlilerin 5-2 galip geldiği Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi."

"Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kolektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."