Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Sarı lacivertliler ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi 5-2 kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 55,65' Asensio, 58' Talisca 78' Youssef En Nesyri ve 88' Archie Brown kaydetti.



Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Qazim Laçi'den geldi. Rizespor'da Qazim Laçi 63. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.



Sarı lacivertliler puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.



Rizespor ise 14 puanda kaldı.



TARAFTAR İLGİSİ



Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.



Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.