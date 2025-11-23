Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 5-2 kazanarak 3 puanı kaptı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1) Galatasaray – 32 puan
2) Fenerbahçe - 31 puan
3) Trabzonspor - 25 puan
4) Samsunspor – 24 puan
5) Göztepe – 23 puan
6) Gaziantep FK – 22 puan
7) Beşiktaş – 21 puan
8) Alanyaspor – 15 puan
9) Kocaelispor – 15 puan
10) Konyaspor – 14 puan
10) Rizespor – 14 puan
12) Başakşehir – 13 puan
13) Kasımpaşa – 13 puan
14) Antalyaspor – 13 puan
15) Gençlerbirliği – 11 puan
16) Eyüpspor – 9 puan
17) Kayserispor – 9 puan
18) Karagümrük – 8 puan