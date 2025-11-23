Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat 158. bölüm linki
TRT 1’in ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle izleyicide heyecan yaratan dizisi Teşkilat, 158. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yayın saati yaklaşırken dizi tutkunları, “Teşkilat 158. bölüm izle” ve “Teşkilat yeni bölüm saat kaçta?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu akşamki bölümde, karakterlerin kaderini belirleyecek kritik gelişmeler yaşanacak. Sürpriz hamleler, gerilimi tırmandıran sahneler ve beklenmedik çözülmeler, izleyiciyi adeta nefesini tutarak ekran başına kilitleyecek. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...
TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 158. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 158. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...
Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.
TEŞKİLAT 157. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir.
Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.
El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.
TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?
Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU
Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik