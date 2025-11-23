Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah-beyazlıların evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakemlere yüklendi.

İŞTE O SÖZLER

"Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz. Transfer döneminde de transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Beşiktaş ligi ismine yakışır bir şekilde en iyi yerde bitirecektir. Tüm hakem atamalarına ve bundan sonraki yansımalarının takipçisi olacağız. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz."

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM HAKKINDA



"Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e bir sözümüz ve bir tavsiyemiz var; Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendine PR yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların, tarihte isimleri yok olup gitmiştir. "