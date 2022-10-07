TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 19. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında "Kasaba Doktoru yeni bölüm izle, Kasaba Doktoru 19. bölüm izle, Kasaba Doktoru son bölüm izle" şeklinde aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun son bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 19. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin son bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 7 Ekim Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 19. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 19. BÖLÜM KONUSU

Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın'ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer. Hastaneye gelen bir vaka Mine'nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirir. Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep'in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan'dan yardım istemekte bulur. Yalçın, Neslihan'ın Erol'a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan'ın varlığını tehlikeye sokacaktır.

Ömer, Leyla'nın Mediha dosyasını en başından beri bildiğini öğrenince aralarındaki tüm bağlar kopar. Leyla, Ömer'in her hareketinde aralarındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü hisseder. Leyla ve Ömer ilişkilerini etkileyecek büyük konuşmayı yapmaya hazırlanır. Hakan ve Mine için ise beklenen duruşma günü gelmiştir…

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE