MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 30 Eylül'de yayınlanan bölümünde takım oyunu heyecanı ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın ikinci takım oyununda sıfır atık teması ile nefes kesen bir performans yaşandı. Ardından kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. İşte, MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar, dış oyunu Darülaceze'de oynadılar. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan kırmızı takım oyunun kazananı oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlığı kazanan belli olduğunda eklenecektir.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Eleme adayları belli olduğunda eklenecektir.