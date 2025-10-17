CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı 10:56
Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor! Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor! 10:27
Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Aranan golcü... Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Aranan golcü... 09:31
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 09:17
F.Bahçe'de gerçek ortaya çıktı! "Takım çalışmadı" denmişti ancak... F.Bahçe'de gerçek ortaya çıktı! "Takım çalışmadı" denmişti ancak... 22:29
F.Bahçe'ye Hırvat orta saha! Tedesco referans oldu F.Bahçe'ye Hırvat orta saha! Tedesco referans oldu 22:17
Daha Eski
G.Saray'dan Afrika ve Güney Amerika çıkarması! G.Saray'dan Afrika ve Güney Amerika çıkarması! 22:09
Beşiktaş'ta dev transfer zirvesi! Beşiktaş'ta dev transfer zirvesi! 22:00
Beşiktaş'tan Raskin bombası! Beşiktaş'tan Raskin bombası! 21:48
F.Bahçe'den flaş scout ekibi kararı! F.Bahçe'den flaş scout ekibi kararı! 21:05
F.Bahçe'den flaş scout ekibi kararı! F.Bahçe'den flaş scout ekibi kararı! 21:05
Trabzonspor'a İngiliz stoper! Trabzonspor'a İngiliz stoper! 20:37
Buruk kararını verdi! Osimhen mi Icardi mi?
Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor!
Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef eleme adayları kimler oldu?