Süper Lig geride kalan 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray'da gözler RAMS Başakşehir maçına çevrildi. Sarı kırmızılılarda son haftalarda gündem olan konu ise Icardi mi oynayacak yoksa Osimhen mi sorusu oldu. İşte Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek. Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.