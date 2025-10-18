TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe flaş Jhon Duran gelişmesi! İngiltere'den teklif var...
Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden süre bulamayan ve beklentileri karşılayamayan Jhon Duran hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusuna İngiltere ekiplerinin ilgisi olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerde sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Jhon Duran, yaşadığı sakatlık dolayısıyla Fenerbahçe formasıyla sadece 6 maça çıkabilmiş ve beklentileri karşılayamamıştı.
Fenerbahçe'nin ligde gösterdiği istikrarsız performansın ardından eleştirilerin odağı olan Jhon Duran, teknik direktör Tedesco ve başkan Sadettin Saran'ın açıklamalarına konu olmuş, iki isimde oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu ve dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.
Fenerbahçe taraftarı oyuncunun dönmesini sabırsızlıkla beklerken, Ekvador basınından Bolavip'in yaptığı habere göre Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Bolavip'in haberine göre, Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun performansından memnun kalmadı ve satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
23 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bonservisinin bulunduğu Al Nassr'a geri dönecek. Ancak Premier League ekiplerinin yeniden devreye girdiği bildiriliyor. İngiliz devleri Manchester United, Chelsea ve Aston Villa oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Jhon Duran, Aston Villa formasıyla gösterdiği performans sonrası Barcelona ve PSG gibi devlerin de radarına girmişti.
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 maçta görev aldı, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncu sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istikrar yakalayamadı.