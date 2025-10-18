Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE | Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor!

Almanya Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Wolfsburg – Stuttgart karşılaşması olacak. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından “Wolfsburg Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularıyla araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Stuttgart maçı canlı izle linki nedir?, maçı kim yönetecek, hangi kanal yayınlayacak? İşte Almanya Bundesliga’nın önemli karşılaşmasına dair tüm detaylar…

Almanya Bundesliga'da heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor! 18 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak Wolfsburg – Stuttgart maçı, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Bundesliga'nın 8. haftasında, küme hattından uzaklaşmak isteyen Wolfsburg, formda rakibi Stuttgart'ı Volkswagen Arena'da ağırlayacak. Wolfsburg 15. sırada 5 puanla mücadele ederken, Stuttgart 12 puanla 4. sırada yer alıyor. Milli aradan galibiyetle dönmek isteyen Stuttgart, üst sıralardaki yerini koruma hedefinde. Peki, Wolfsburg – Stuttgart maçı şifresiz izlenebilir mi, canlı yayın nereden yapılacak? İşte 18 Ekim 2025 tarihli Bundesliga mücadelesine dair yayın detayları, istatistikler ve maç öncesi son bilgiler!

Wolfsburg-Stuttgart maçını takip etmek için tıklayınız.

WOLFSBURG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Wolfsburg – Stuttgart maçı saat 16:30'da (TSİ) başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLFSBURG GALİBİYET ARIYOR, STUTTGART ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Bundesliga'da 8. hafta heyecanı devam ederken, Wolfsburg ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi iki takımın da form grafiği ve istatistikleri dikkat çekiyor.

Wolfsburg, 4 Ekim'de oynadığı son lig maçında Augsburg'a 3-1 mağlup oldu. Ceza sahası içinde çok sayıda fırsat yakalayan Yeşil-Beyazlılar, gol vuruşlarındaki beceri eksikliği nedeniyle sahadan puansız ayrıldı. Paul Simonis yönetimindeki ekip, Bundesliga'da en fazla gol pozisyonu üreten üçüncü takım olmasına rağmen son üç maçın ikisinde gol atmayı başaramadı.

2024-25 sezonunda Stuttgart'a karşı yenilgi yaşamayan Wolfsburg, geçtiğimiz Şubat ayında deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederken, Eylül 2024'te oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Ancak Cumartesi günü galibiyet alamamaları halinde, Wolfsburg'un kazanamama serisi altı maça çıkacak. Takımın evinde oynadığı son sekiz maçta galibiyet elde edememesi, teknik direktör Simonis'in en büyük endişesi olmaya devam ediyor.

Stuttgart cephesinde ise moraller yüksek. Geçtiğimiz hafta Heidenheim'ı 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, savunmada gösterdiği dirençle dikkat çekti. Rakiplerine sadece dört şut şansı tanıyan Stuttgart, ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Şu ana kadar Bundesliga'da sadece 6 gol yiyen ekip, bu alanda yalnızca Borussia Dortmund (4) ve Bayern Münih (3) tarafından geride bırakıldı.

Teknik direktör Sebastian Hoeneß, maç öncesinde yaptığı açıklamada takımını rehavete karşı uyardı ancak oyuncularının genel performansından memnun olduğunu belirtti. Stuttgart, son altı maçının beşini kazanarak müthiş bir form grafiği yakaladı. 2025-26 sezonunda ise oynadığı son sekiz maçın altısında galibiyet elde etti.

Buna karşın, deplasman karnesi istikrarsız: Son dört dış saha maçının üçünde en az iki gol yiyen Stuttgart, bu maçların ikisinde mağlup oldu. Ancak hücumda etkili bir takım olan konuk ekip, son sekiz karşılaşmanın dördünde en az iki gol atarak ofansif gücünü korumayı başardı. Bu mücadele, hem Wolfsburg'un evindeki ilk galibiyetini aradığı, hem de Stuttgart'ın Avrupa hedefi doğrultusunda üç puan peşinde koştuğu kritik bir sınav olacak.

WOLFSBURG - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg – Stuttgart maçı, TSİ 16:30'da başlayacak ve S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg'un muhtemel ilk 11'i: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Svanberg, Arnold, Eriksen; Daghim, Amoura, Olsen

Stuttgart'ın muhtemel ilk 11'i: Nübel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Bouanani, El Khannouss, Führich; Tomas