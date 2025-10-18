CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta kaptanlık el değiştirdi Beşiktaş'ta kaptanlık el değiştirdi 00:33
Galatasaray Slot'un uykularını kaçırdı! Yine açıklama yaptı Galatasaray Slot'un uykularını kaçırdı! Yine açıklama yaptı 00:33
Ederson Karagümrük maçında oynayacak mı? Ederson Karagümrük maçında oynayacak mı? 00:33
Buruk kararını verdi! Osimhen mi Icardi mi? Buruk kararını verdi! Osimhen mi Icardi mi? 00:33
Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor! Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor! 00:33
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı 00:33
Daha Eski
Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Aranan golcü... Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Aranan golcü... 00:33
G.Saray'dan Afrika ve Güney Amerika çıkarması! G.Saray'dan Afrika ve Güney Amerika çıkarması! 00:32
F.Bahçe'de gerçek ortaya çıktı! "Takım çalışmadı" denmişti ancak... F.Bahçe'de gerçek ortaya çıktı! "Takım çalışmadı" denmişti ancak... 00:32
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var! Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var! 00:32
Beşiktaş'ta dev transfer zirvesi! Beşiktaş'ta dev transfer zirvesi! 00:32
Trabzonspor'a İngiliz stoper! Trabzonspor'a İngiliz stoper! 00:32
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE | Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor!
Hacıosmanoğlu'dan İsrail tepkisi!
MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potada kimler var? Haftanın eleme adayları!
18 EKİM 2025💥Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?