MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potada kimler var? Haftanın eleme adayları!

MasterChef Türkiye’de final haftasına yaklaşılırken, yarışmacılar arasında gerginlik ve heyecan giderek artıyor. 17 Ekim 2025 Cuma akşamı ekrana gelen son bölümde, takımlar haftanın en zorlu dokunulmazlık oyunlarından birinde karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımlar hem takım olarak hem de bireysel olarak mücadele ederken, izleyiciler “MasterChef’te 7. eleme adayı kim oldu?”, “Bu hafta potada kimler var?” sorularını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:18

Paylaş





ABONE OL

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında 17 Ekim Cuma akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, izleyiciler "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, kim potaya gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın yedinci eleme adayı, oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Şeflerin zorlayıcı tabağını en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım arasında yapılan oylama sonucunda bir isim daha eleme potasına girdi. Peki, MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları kimler oldu, potada hangi isimler var? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın son eleme adayı Furkan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

bu haftanın eleme adayları, Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan oldu.

MASTERCHEF 18 EKİM CUMARTESİ YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

ASpor CANLI YAYIN