TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Aranan golcü...
Golcü noktasında arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. Galatasaray'ın da bir dönem peşinde olduğu oyuncu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanarak çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
Ocak ayında eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda formu düşen Youssef En-Nesyri, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Faslı golcü için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran'dan istediği katkıyı alamadı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Kolombiyalı forvetin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Kanarya'da bir diğer forvet Cenk Tosun ise İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakıldı.
Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından birçok yıldız isim öneriliyor.
MENAJERLERDEN ELYE WAHI ÖNERİSİ
O isimlerden biri de Alman ekibi Frankfurt'un hücum oyuncusu Elye Wahi...
Alman temsilcisinin Omar Marmoush yerine geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 26 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre adı geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Wahi, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta forma giymişti.
Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 8 maça çıkan Fransız santrfor, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.