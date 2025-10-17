Al Kholood - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından Al Kholood ile Al Najma karşı karşıya geliyor. Takımlarda önemli sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmazken her iki ekip de tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon lige yeni yükselen iki takım ile alt sıralardaki mücadelenin dönüm noktalarından biri olmaya aday maçın yayın bilgileri ve detayları haberimizde...