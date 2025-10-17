Almanya Bundesliga'da heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Milli aranın ardından açılışı Union Berlin ile Mönchengladbach yapacak. Ligde 13. sırada yer alan ev sahibi ile 17. sıradaki konuk ekip, Alte Forsterei'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Union Berlin - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga, milli aranın ardından Union Berlin - Mönchengladbach mücadelesi ile 7. haftanın açılışını yapıyor. Son iki Bundesliga maçında gol atamayan Union Berlin için milli ara toparlanmak için fırsat sunarken ev sahibi, Borussia Mönchengladbach karşısındaki iki maçlık yenilgi serisine son vermek ve rakiplerine karşı yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. İşte maçın yayın bilgisi...

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mönchengladbach maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Alte Forsterei'de oynanacak mücadele S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Tobias Reichel düdük çalacak.

Union Berlin - Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Diks, Elvedi, Netz; Reitz, Sander, Engelhardt; Neuhaus, Castrop; Tabakoviç