Bir yandan tarihinin en pahalı kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar bir yandan da geleceğin kadrosunu kurmak için kollarını sıvıyor. Her yıl böyle yüksek paralar harcayıp kadro kurmanın riskli olduğunu düşünen G.Saray yönetimi, alt yapıya büyük bir önem verecek. Fotomaç'ın haberine göre, hem Türkiye'de bu yolda önemli girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar hem de Afrika'ya açılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bunun için eski yıldızlarından da destek alacak.

MUSLERA GÜNEY AMERİKA'DA

Fildişi Sahili, Nijerya ve Senegal'le başlamak üzere tüm Afrika'ya yayılmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, eski yıldızları Didier Drogba ve Eboue'den de destek alacak. Afrika'da yaşayan bir efsane olarak görülen Drogba'nın saygınlığı ve tecrübesinden yararlanacak olan sarı-kırmızılılar, günümüzde ise en büyük Afrikalı yıldızların başında gelen Victor Osimhen'i de bu akademiler için kullanacak. Yönetim Güney Amerika'da Fernando Muslera'dan destek almaya hazırlanırken, Türkiye'de ise güney doğuya yeni okullar açılacak.