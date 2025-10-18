Canlı altın kuru takibi 18 Ekim | Altın yükseldi mi? Gram, çeyrek altın ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 18 Ekim Cumartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altında alış-satış fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı altın kuru takibi ile Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatları güncel olarak haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.10.2025 06:43

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 18 EKİM 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Ekim Cumartesi 2025 Döviz Kuru...

18 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,78 (Alış) - 42,01 (Satış)

◼EURO: 48,72 (Alış) - 49,08 (Satış)

◼STERLİN: 56,12 (Alış) - 56,57 (Satış)

1 DOLAR = 42,01 TL

Gram altın alış-satış fiyatları 17 Ekim

👉18 Ekim Cumartesi 2025 canlı altın alış-satış fiyatları...

▶Gram Altın Alış: 5.726,53

▶Gram Altın Satış: 5.727,34

▶Cumhuriyet Altını Alış: 39.668,00

▶Cumhuriyet Altını Satış: 40.685,00

▶Yarım Altın Alış: 19.895,00

▶Yarım Altın Satış: 20.436,00

▶Çeyrek Altın Alış: 9.947,00

▶Çeyrek Altın Satış: 10.218,00

▶Reşat Altını Alış:39.700,47

▶Reşat Altını Satış: 40.717,95

▶Ata Altın Alış: 40.781,10

▶Ata Altın Satış: 41.818,20

▶Tam Altın Alış: 39.545,31

▶Tam Altın Satış: 40.333,53

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ekim Cumartesi günü saat 06.31 itibarıyla alınmıştır.