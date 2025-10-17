Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran yönetiminde radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde şimdi de 4 isimle yollar ayrıldı. İşte o isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ