Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Yayın Tarihi: 17.10.2025 - 10:56Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 - 11:24
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından Kanarya'da değişim rüzgarları hızlı bir şekilde başladı.
Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer alırken, Özyılmaz için "Futbol Takımımızın Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
SCOUT EKİBİNE VEDA EDİLDİ
Sarı-lacivertlilerde yönetim, yeni yapılanma kapsamında A Takım bünyesinde bulunan scout ekibi ile de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de veda edilen isimler arasında; Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Acar ve Suphi Baykam yer aldı.