Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! "Takım çalışmadı" denmişti ancak...

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan ancak büyük eleştiri konusu olan Portekiz kampıyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin as kadrosunda yer alan 8 oyuncunun, o kampta bulunmaması tartışmaları alevlendirdi. İşte detaylar...









Sezon başı Portekiz kampı üzerinden başlayan tartışmalar, ilk 11 tercihleriyle birlikte daha da büyüyor. Başkan Sadettin Saran'ın kondisyon eksikliğine dikkat çektiği son açıklamasının ardından gözler kadroya çevrildi. Ancak Takvim'de yer alan habere göre ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda büyük bir soru işareti doğurdu: "Kamp yapmayanlar ilk 11'de, yapanlar yedekte... Bu ne yaman çelişki?"

Sakat Talisca ile birlikte sezonun flaş transferleri Ederson, Semedo, Skriniar, Alvarez, Nene, Asensio ve Kerem Portekiz kampına katılmadan sezona başladı. Ancak bu 8 isim şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Bu oyuncular kondisyon eksikliği yaşamıyor. Çünkü sezonu eski takımlarında açtılar.