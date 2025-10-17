PGS - Strasbourg maçı detayları | PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Paris Saint Germain, milli aranın ardından 9. hafta açılış maçında Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmadan önce ev sahibi takım 16 puanla ilk sırada yer alırken Strasbourg ile 15 puan toplarak 3. sıraya yerleşmişti. Clement Turpin tarafından yönetilecek maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?