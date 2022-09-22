Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 49. bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 49. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 49. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız'ın 49. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 49. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 49. bölümü, 22 Eylül Perşembe günü ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon 49. ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE