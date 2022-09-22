Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 49. bölümü, 22 Eylül Perşembe günü ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon 49. ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM KONUSU
Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE