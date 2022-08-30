Büyük Oyun (Big Game) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Büyük Oyun ne zaman ve nerede çekildi?

Jalmari Helander'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Samuel L. Jackson ile birlilte Mehmet Mehmet Kurtuluş'un da yer aldığı Bğyğk Oyun filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Büyük Oyun (Big Game) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Büyük Oyun ne zaman ve nerede çekildi?

teröristlerin peşine düştüğü bir ABD Başkanının hikayesini anlatan aksiyon ve macera dolu Büyük Oyun filmi, sinemaseverelerden tam not almasının ardından merak konusu oldu. Peki Büyük Oyun filminin konusu nedir? Büyük Oyun (Big Game) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte tüm merak edilenler...

BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur VE başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN (BİG GAME) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson

Onni Tommila

Ray Stevenson

Victor Garber

Mehmet Kurtulus

Ted Levine

Jorma Tommila

Risto Salmi

Felicity Huffman

Jim Broadbent

Rauno Juvonen

Jaymes Butler

Jason Steffan

Jean-Luc Julien

Erik Markus Schuetz

Moe Abbas

Adrian Can

Philipp Rafferty

Gabriel Raab

Peter Nitzsche

Lincoln Potwin

Murali Perumal

Ken Thomas

Jörg Witte

BÜYÜK OYUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de çekilen film, 2014 yılında vizyona girdi.