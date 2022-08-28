MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? MasterChef'te 28 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te eleme adayları için kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, eleme adayları arasında kıran kırana mücadele oldu. İşte 28 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te eleme adayları için kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, eleme adayları arasında kıran kırana mücadele oldu. İşte 28 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Şefler yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin tadımı sonrası eleme potası Büşra, Dilan ve Gamze'den oluştu.

Son eleme oyununda karşı karşıya gelen isimler Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu.

Bu üç isim, Somer Şef'in imza yemeğini yapmak için zorlu bir mücadeleye girdi.

MasterChef Türkiye'de ilk elenen yarışmacı Şeyma oldu.