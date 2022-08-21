Gül Masalı 9. Bölüm izle - ATV Gül Masalı İzle | GÜL MASALI TEK PARÇA FULL İZLE

Yaz sezonuyla birlikte atv ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gül Masalı, 21 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur.

Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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