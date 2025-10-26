Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında heyecan dolu bir mücadele ekranlara taşınıyor: Bayer Leverkusen sahasında Freiburg’u konuk edecek. Sezonun ilk 7 haftasında 14 puan toplayan ev sahibi ekip, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 17’ye yükseltmeyi ve ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Freiburg ise son 3 maçlık galibiyet özlemini sona erdirmenin planlarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?