Fransa Ligue 1’in 9. haftasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak: Rennes, sahasında Nice’i ağırlayacak. Son dört maçını berabere tamamlayan ev sahibi ekip, taraftarına galibiyet sevincini yaşatmak ve uzun süredir süren puan hasretine son vermek istiyor. İç sahadaki avantajını kullanmayı hedefleyen Rennes, kritik üç puanı alarak ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Nice ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 11’e çıkarmayı ve rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Peki, Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

RENNES-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Rennes-Nice maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.