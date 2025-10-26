Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından siyah beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'ye yaptığı tezahüratta "Sergen Yalçın gelecek hesap verecek" şeklinde tepkisini gösterdi.
İŞTE O ANLAR
SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNE GİTTİ VE AÇIKLAMA YAPTI;
"Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz.
Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum."