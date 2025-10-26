Stuttgart-Mainz 05 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak: Stuttgart, evinde Mainz 05’i konuk edecek. Hafta içi Avrupa arenasında Fenerbahçe karşısında mağlup olan Stuttgart, ligdeki çıkışını sürdürmek ve üst üste 5. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Mainz 05 ise deplasmanda hem puan almak hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Zorlu karşılaşmada her iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedeflerken, futbolseverler şimdiden “Stuttgart-Mainz 05 maçı canlı izle” aramalarına başladı. Peki, Stuttgart-Mainz 05 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?