Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 9. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak bir karşılaşma sahne alıyor. Lyon, sahasında RC Strasbourg’u ağırlayacak. Son iki maçta istediği sonuçları elde edemeyen ev sahibi ekip, taraftarlarını sevindirecek bir galibiyet peşinde. Deplasmanda sahaya çıkacak RC Strasbourg ise ligdeki konumunu güçlendirmek ve puanını 19’a çıkarmak için sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Hatalardan uzak, disiplinli bir oyun planlayan konuk ekip, Lyon karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?