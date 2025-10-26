Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. El Bilal Toure'nin mücadelenin 16. dakikasında kasığına gelen top sonrası koşarak soyunma odasına gitmesi siyah-beyazlıları kısa süreliğine endişelendirdi. 24 yaşındaki futbolcu daha sonra yeniden oyun alanına geri döndü.
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den korkutan hareket! Soyunma odasına gitti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 16. dakikasında siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü devam ederken, El Bilal Toure'nin koşarak soyunma odasına gitmesi siyah-beyazlıları endişelendirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 20:30