Fransa Ligue 1’in 9. haftasında heyecan yükseliyor! Auxerre, sahasında Le Havre’yi ağırlayacak. Ligde 15. ve 16. sırada yer alan iki ekibin mücadelesi, taraftarlar ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ev sahibi Auxerre, sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, deplasmandaki Le Havre ise puan veya puanlarla kötü gidişi durdurmak istiyor. Peki, Auxerre-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

AUXERRE-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Auxerre-Le Havre maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.