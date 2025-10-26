Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve kritik Fenerbahçe maçı öncesi 2 puan kaybetti. Karşılaşmanın ardından Tiago Djalo flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJALO'NUN AÇIKLAMALARI

Tiago Djalo: "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu."