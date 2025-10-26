Kasımpaşa-Beşiktaş maçı izle | Kasımpaşa-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Rafa Silva oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gözler, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Hafta içinde Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirmişti. Şimdi ise hedef, Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışına tutunmak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın yerine hangi ismi ilk 11'de sahaya süreceği merak konusu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hafta içinde oynanan erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyetle moral bulurken zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 9'a indirdi. Kara Kartal, zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 9 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sahadan puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise gözler, Rafa Silva'nın yerine ilk 11'de hangi ismin sahaya çıkacağına çevrilmiş durumda. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Szalai, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem, Ali Yavuz, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Jota Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

KARA KARTAL'DA HEDEF 3 PUAN

Siyah-beyazlı takım zorlu müsabakada tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Şampiyonluk yarışı içinde var olmak isteyen Kartal, rakibini yenerek hem seri başlatmak hem de 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi öz güven kazanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın talebeleri ile yaptığı maç toplantısında Kasımpaşa deplasmanından 3 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurguladı.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 45. RANDEVU

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

RAFA SILVA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında sahada yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun Konyaspor maçının ardından her iki baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissettiği gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği düşünülüyor. Kartal'da sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

TAMMY ABRAHAM DIŞ SAHAYI SEVİYOR

Beşiktaş'ın forvetteki gol umudu Tammy Abraham deplasmanda attığı gollerle dikkat çekiyor. İngiliz golcü Süper Lig'deki 4 golünün 3'ünü rakip sahada (Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor) kaydetti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA SON DURUM

Son iki lig sınavında formasından uzak kalan ve eksikliği fazlasıyla hissedilen Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında formasına kavuşacak. Ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor maçında statü nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki sağ bek, Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ KART SINIRI

Ligde üç sarı kartı bulunan Uduokhai derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılan Alman defans oyuncusu, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda 2 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

KASIMPAŞA'DAN BEŞİKTAŞ'A ZORLUK

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı en çok zorlayan takımların başında geliyor. Kartal 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Geçen sezon rakibine Tüpraş Stadı'nda 3-1 kaybeden Beşiktaş, dış sahada Paşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla aldı.

10 YIL SONRA RAKİP OLDULAR

Sergen Yalçın ile Şota Arveladze 10 yıl 2 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak. 2014'te Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü teknik adam ile Sivasspor'un başındaki 52 yaşındaki hocanın mücadelesi golsüz sonuçlanmıştı. 2015'te ise Trabzonspor ile Sivasspor'a konuk olan Şota Arveladze müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın kondisyon ve taktik çalışması üzerinde durdu. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. TFF, VAR koltuğunda Kadir Sağlam'ın yer alacağını açıkladı. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.