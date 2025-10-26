Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golünü 33. dakikada Claudio Winck kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı ise 5. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 17 puana, Kasımpaşa ise 10 puana yükseldi.

TOURE, 2 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.

Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.

Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.

GÖKHAN SAZDAĞI DÖNDÜ

Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.

Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.

RAFA SILVA, 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.

Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.

Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.

Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.

KALEYİ YİNE ERSİN DESTANOĞLU KORUDU

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.

Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.