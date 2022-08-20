Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tam 20 yıl sonra gerçekleşen düğünlerinde, beklenmedik bir olay gerçekleşti. Geçen ay kendi aralarında yaptıkları bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Affleck ve Lopez bu kez de mutluluklarını kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla paylaşmak için düğün yapmak için kollarını sıvadı fakat ünlü çiftin, kutlamalarının ilk gününü hastanede geçti. Üç gün sürecek olan düğün, beklenmedik bir kaza sebebiyle hastanede başladı. Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, misafirleri telaşlandırdı. Çiftin çocuklarından birinin kaza geçirdiği ve ambulansın o nedenle geldiği tahmin edilse de, gerçek sebebi kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede başladı!
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 20 yıllık hasretin ardından dünyaevine girdi ve ilk olarak sade bir nikah yaptıktan sonra ailelerinin ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek bir düğün töreni için hazırlıklara başladı. Düğünleri ise beklenmedik bir şekilde başladı ve ünlü çift, düğün günü hastanede görüntülendi. İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin düğününe dair detaylar...
Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının sebebi, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kaza olarak kayda geçti. Boldt, oğluna ait malikanede düşerek bacağından yaralanmıştı. Annesini kanlar içinde bulan Affleck de bunun üzerine ambulans çağırdı. Anne Boldt hastaneye kaldırılırken oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck, hastanenin kapısı önünde gergin bir şekilde beklerken görüntülendi. Ben Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı bu nedenle, düğünü iptal etmeye gerek kalmadığı belirtildi.
Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili başka olay daha gündeme geldi. Buna göre Affleck, 20 yıl önce ayrılıp yeniden bir araya geldiği ve bu kez nikah masasına oturduğu Jennifer Lopez ile düğününe, eski eşi Jennifer Garner'ı da davet etti ancak Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner, bu daveti kabul etmedi fakat bu evlilikten dünyaya çocukları düğüne katıldığından, Garner'ın bu evliliği normal karşıladığı çıkarımına varıldı.