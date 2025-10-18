Sevilla – Mallorca maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenecek? CANLI İZLE!

Sevilla, La Liga’daki Mallorca maçına hazırlanıyor. Peki, Los Nervionenses, bu iç saha mücadelesinde hem üst üste üçüncü galibiyetini alabilecek mi hem de beşinci sıradaki Atletico Madrid ve üçüncü sıradaki Villarreal ile puan farkını kapatma şansı bulabilecek mi? Mallorca, sezona kötü başlamış olsa da Sevilla karşısında sürpriz yapabilecek mi? Sevilla’nın Barcelona zaferi ve son dört maçın üçünü kazanması, Cumartesi günü sahaya nasıl yansıyacak? Bu kritik mücadele, Sevilla’nın sezon hedefleri için ne kadar belirleyici olacak?

Sevilla – Mallorca maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenecek? Los Nervionenses, ekim ayındaki milli maçlar öncesi gösterdiği güçlü performansla, Mallorca karşısında üst üste galibiyet serisini sürdürebilecek mi? Sevilla, Mallorca'ya karşı oynadığı son 66 maçın 28'ini kazanmış; bu istatistik, Cumartesi günkü mücadelede nasıl bir etki yaratacak? Geçen sezon kötü bir performans sergileyen Sevilla, bu sezonki yükselişini sürdürerek üst sıralara tırmanabilecek mi? Mallorca ise ligde yalnızca beş puanla son sırada; deplasmanda puan çıkarma şansı var mı? İspanya LaLiga'da Sevilla, Mallorca'yı ağırlıyor. Peki, Sevilla – Mallorca maçını canlı izlemek için hangi kanal tercih edilmeli? Maç saat kaçta başlayacak ve taraftarlar heyecan dolu mücadeleyi ekran başında kaçırmayacak mı? Sevilla evinde güçlü performansını sürdürebilecek mi? Detaylar haberimizde...

Sevilla-Mallorca maçını takip etmek için tıklayınız.

SEVILLA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak.

SEVILLA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

Mallorca'nın muhtemel ilk 11'i: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Lato; Costa, Morlanes; Domenech, Darder, Torre; Muriqi

SEVILLA - MALLORCA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ