Manisa FK - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Manisa FK, 1. Lig'in 10. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Taner Taşkın'ın ekibi, milli aradan önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle umduğu performansı sergileyemedi. Serkan Özbalta'nın ekibi ise zirve yarışına dahil olarak sırasını yükseltmek istiyor. Peki Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MANİSA FK - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manisa FK - Erzurumspor FK maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Eyüp Özer ve Orhun Aydın Duran yapacak.
MANİSA FK - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE