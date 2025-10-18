Manisa FK - Erzurumspor FK hangi kanalda? | Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? 1. Lig

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmadan iki takım da kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip 8 puanla yer aldığı 16. sıradan yukarılara zıplayarak düşme hattında kurtulmayı hedeflerken Erzurumspor FK ise 7. sıradan ilerlemeyi ve zirve yarışında etkin rol almayı istiyor. Peki Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?