Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bu durumla Fenerbahçe tarihinde yaşayan 4 başkandan 3'ünün bir arada olduğu divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından üyelerin konuşmalarına geçildi.