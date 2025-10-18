Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vanspor, 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor. Konuk ekip 3. sıradan zirveye yükselmeyi hedeflediği yolda puan kaybı yaşamak istemiyor. Van Spor ise milli ara öncesinde istediği performansı gösteremeyerek 9. sıraya geriledi. Peki Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?