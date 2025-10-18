Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Filistin' açıklamaları ile takdir topladı. Özbek, sarı kırmızılı kulübün aldığı anlamlı kararı, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar." ifadeleri ile duyurdu.
Yayın Tarihi: 18.10.2025 - 11:14